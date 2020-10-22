「最強奶媽」謝薇安曬出跟朋友聊天截圖，否認陪睡。（圖／翻攝自vivian19941008 IG）

網紅「Aqq cami橫綱凱咪」擁有F級傲人上圍，常分享兩性議題的她，最近自曝網美圈真相，稱「七成都有在賣淫」，還列出提供給VVIP客人的陪睡價目表。被封為「最強奶媽」謝薇安因此遭影射是「大胸，配合度低，單次為主，可吸」的賣淫者，對此，她昨(21日)嚴正駁斥，還不忘推銷是自己業配文做的好，「請更正是一篇30萬起」。

橫綱凱咪先前驚曝網紅圈中私下7成都有在陪睡，強調絕無說謊，「很多你意想不到的人都有」，價目從2萬都數十萬都有，起初會被經紀人飯局為由邀約，接著發現越來越好賺，就有可能下海賣淫，更直言這就是網上那些穿著美美、常度假網紅不用辛苦工作原因，橫綱凱咪無奈反問：「躺著賺很容易，但是要這樣出賣靈魂多久？」

就這份流傳疑似賣淫的名單，有網友點名了不少網紅，被影射的知名實況主小雲寶寶不僅駁斥，還開出10萬懸賞金，請網友幫她找出抹黑她的兇手，「之後刑事民事一起走，大概還能有一筆和解金，到時候全數捐公益團體。」T妹則說傳言太誇張，「說高達7成整型還差不多」。

擁有452萬粉絲的「最強奶媽」謝薇安也衰遭影射是單次價碼30晚的「VVN」，昨她曬出朋友私訊她截圖，否認：「乾我X事，那應該只有低能才會相信」，也說：「我不敢說我自己多屌，全台灣instagram第三而已，但我每天那麼認真在經營，請更正事（是）業配發文一篇30萬起，我的稅不是在繳假的，謝謝」，澄清只有合作業配文，絕無賣淫。

(中時新聞網)