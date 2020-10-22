美國新紓困措施草案已過民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)周一所稱48小時最後通牒時效，儘管她稱與財政部長摩努辛(Steven Mnuchin)談判已取得進展，白宮也稱目標在周五前達協議，但參議院多數黨共和黨領袖麥康納(Mitch McConnell)已警告不要同意裴洛西提案，11月3日大選前恐怕還是過關。投資銀行高盛(Goldman Sachs)也持悲觀看法。

裴洛西周一稱48小時內要讓新紓困措施草案通過，看來更像是民主黨已在選前努力過幫助美國人的表態。她仍未與白宮達成共識，但周三表示對談判情況感到非常滿意，雙方僅在細節上有分歧，例如對州及地方政府補助規模等。

她表示，本周內須與川普政府達成共識，以便下周能讓法案在眾議院過關。裴洛西還表示，眾議院民主黨人與財政部達成協議後，川普可能不得不說服麥康納接受法案。

高盛判斷新刺激措施選前過關可能性小。該行經濟學家菲利浦斯(Alec Phillips)在給客戶報告中表示：「某些最大問題仍未解決，而協議似乎離達成還很遠。分歧大、時間緊迫，裴洛西和摩努辛看來不太可能在大選前達成協議。更重要的是，即使原則上在未來幾天宣布達成一項協議，看起來也不太可能在選舉日前通過。」

在股市觀望氣氛也因此持續，4大指數全面收黑，但幅度均不滿1%。焦點個股方面，巴西政府宣布有歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作開發的疫苗受試者死亡，為該疫苗在美國恢復測試投下變數，阿斯特捷利康周三股價因而下挫1.19%，盤後又補跌0.7%。

(中時新聞網)