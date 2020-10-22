冬天將至，流感也快開始流行。醫師江坤俊在節目上分享，若得流感，只把它當一般感冒看，恐出現嚴重併發症，像是肺炎、腦膜炎和心肌炎，甚至導致死亡。因此教大家從得流感的「三個特徵」來分辨，另也呼籲四大高風險群務必接種流感疫苗，尤其是「年輕人」更該打，因為感染後易引發免疫風暴，導致流感重症死亡。

江坤俊在節目「健康2.0」上表示，流感病毒耐冷不耐熱，在冬天較活躍，而流感是透過飛沫傳染，從上呼吸道黏膜中進入體內，而天氣冷會使黏膜較乾燥，導致保護力下降，讓病毒更容易入侵身體；加上冬天大家愛待在室內，使得群聚感染機會上升。

江坤俊分享，區分一般感冒與流感的「三個特徵」，流感和感冒症狀相似，本來就會有咳嗽、頭痛、咽喉喉嚨痛等症狀，但流感可能會導致「發高燒」到39度以上；再來是四肢「痠痛」的狀況明顯；以及「疲倦感很重」，若都符合就要懷疑是流感。

江坤俊指出，因此施打流感疫苗就好重要，尤其是小朋友、老年人、孕婦和年輕人等四大高風險族群，最好都盡快去接種疫苗。他也補充說明，許多人可能很驚訝「年輕人」怎麼也在高風險族群中，其實是因為許多「流感重症死亡」的都是年輕人。

江坤俊解釋，許多年輕人得到流感反而比老年人還嚴重，竟與「免疫力」有關，當流感病毒進入到他們體內，會產生所謂的「免疫風暴」，反而會去破壞自己的身體，導致流感重症，比一般流感更容易致命。

江坤俊也提醒大家，每年都要施打流感疫苗，因為每年流行的流感病毒都不太一樣，且流感的抗體也無法維持一輩子，可能七、八個月抗體就會消失。

(中時新聞網)