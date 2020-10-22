孟子第73代孫女孟慶而出席今年金曲獎，因穿著一襲紅色開中門禮服引起關注，成為典禮全場最大「嬌」點；她最近接受媒體專訪，預告將出席金馬獎，至於會不會再度耍辣，孟慶而回答了。

孟慶而出道8年，近幾年轉幕後製作，今年替拿下金曲最佳台語專輯獎的濁水溪公社代領獎，由於打扮火辣美豔，禮服胸口交叉綁帶設計，使雪白上圍呼之欲出，一開口的溫柔嗓音，又讓許多網友耳朵懷孕，紛紛詢問這位大美人到底是誰。

一夕之間爆紅，令孟慶而措手不及，坦言：「我後來看重播也嚇一跳！原來這麼厲害」強調自己沒有那麼雄偉，全靠禮服效果和燈光加持。孟慶而也強調，她除了爆乳外「我也是有在做其他事的呦。像是寫詞寫曲～製作音樂～歌唱跟說話教學啊」，最後，孟慶而預告將在11月中推出自己的作品，呼籲大家多多支持「看看YouTube點閱破多少我再來穿一次好了」。

她近日被《三立新聞網》採訪，透露其公司入圍「最佳原創電影配樂」，預告將參加下個月的金馬獎，加上節目邀約不斷，拚命健身練體態，至於會不會走紅毯，孟慶而賣關子：「「請粉絲們敬請期待。」

(中時新聞網)