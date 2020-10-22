宏碁持續深化電競生態圈布局，在去年下半年為玩家打造的次世代電競社群平台Planet9，即將屆滿周年前夕，宏碁再宣布推出全新具即時AI翻譯功能的SigridWave，能在遊戲進行中、透過自動語音辨識（ASR）技術、將來自不同地區之玩家所使用的不同語言，轉換為其它玩家可理解的特殊術語和遊戲語言，突破玩家間的語言隔閡、促進全球遊戲玩家間的交流。

同時具有競技和社交性質的Planet9，是為希望提升技能並邁向職業選手的休閒玩家與電競愛好者，提供一個開放的社群空間，透過數據分析和教練輔導形式，幫助玩家通過組隊和建立俱樂部與他人建立聯繫，同時提供玩家有組織性的遊戲體驗。

SigridWave所採用的AI技術則是專為遊戲語言而打造，至今已接受超過1,000萬組雙語句對訓練，及超過1,000小時的遊戲語言（包含語音+文字）訓練，能便識別特定遊戲中的特殊術語（如ADS、camping等）、同時學習玩家的表達方式，並將檢測到的訊息準確地轉換成玩家可理解的語言。預計今年第四季間發布封測版後，將為多數時下流行的射擊遊戲（如：《湯姆克蘭西之虹彩六號：圍攻行動》），提供玩家中英雙向翻譯。

Planet9並同步推出「俱樂部」和「賽事」舉辦架構等多項功能，為玩家增強遊戲競賽體驗之際，也同步幫助玩家追蹤喜愛或欣賞的遊戲社群，讓無論是職業級還是休閒玩家都都可以運用俱樂部的各種功能來舉辦電競比賽、發展自己的社群。

另一方面，可高度客製化的電競賽事功能，能讓沒有經驗的人也能成功舉辦競賽，且透過多項預設操作設定和多種隱私模式，並提供品牌贊助機會和俱樂部貢獻獎勵。 賽事當天，多功能的「賽事中控台」可讓裁判和主辦方都能輕鬆地進行交流、安排賽事流程與細節或進行觀眾廣播等等。

Planet9也將推出遊戲中小工具功能，預計於2020年底或2021年初首先支援《英雄聯盟》，未來也將支援更多款遊戲。

此外，透過與Currys PC World合作、在店面中結合Planet9，宏碁亦進一步強化於英國和愛爾蘭市場的電競推廣計劃，合作內容包括一項Currys PC World所設計的電競館，讓玩家有機會體驗參加電競社團的經驗，與隊友一同精進並向教練學習。

宏碁亦預告，該項電競館計畫即將於不久後啟動，預計到2021年將迅速擴展到30家商店，每個分店都將在Planet9上開設自己的俱樂部，以發展自己的玩家社群，並舉辦電競比賽、為玩家提供嶄露頭角的舞台。

(工商 )