響應政府啟動循環經濟產業計畫，中華精測（6510）與桓達科技（4549）合作，將為各類工業產業提供製造工廠之廢水處理智慧化環保解決方案，期能為工業污水排放把關，攜手發展水資源再利用，實踐讓黑水變藍金之環保願景。

中華精測生產製造各類半導體測試介面，包括高速高頻PCB、半導體IC載板及探針卡，並於廠內製造端導入自主研發的人工智慧物聯網（AIoT）生態系統多年，目前具備研發、製造與銷售各種化學藥液感測器、邊緣運算系統、人工智慧、設備智動化與智慧管理平台之完整生態系統，並於今年9月份正式成立智動化事業處，進軍「智慧製造」與「智慧環保」整體解決方案的產品與服務市場。

桓達專注於發展自動化感測器42年，生產各種物液位、流量、壓力、溫度等物理量傳感器，雙方簽訂策略合作意向書後，中華精測將提供各種化學藥液的AI智動化邊緣運算設備與管理平台，桓達將提供各種物液位物理量傳感器，攜手為各類別產業製造工廠導入智慧製造與智慧環保整體解決方案系統，推動AI的科技技術助力工業廢水監測工程與處理流程優化。

中華精測總經理黃水可表示，近半世紀以來，台灣快速發展工業經濟並演進至高科技經濟，為台灣奠定紮實的經濟實力，然而在發展過程中，在這塊土地上所建置的製造工廠亦消耗著環境資源。據內政部統計，台灣每日污水排放總量超過300多萬公噸，如何兼顧經濟發展及善盡環境保護之責，多年來是製造業難解的課題。如今，導入製造生態鏈的人工智慧科技成熟，將有效提升製造業高效率使用環境資源，降低製造所帶來的環境污染。

中華精測所屬產業是高耗水量的PCB及半導體製造業，深詣每一道製程所產生的廢水對水資源、甚至空氣品質所產生的負面影響，為能追求先進製程的發展及兼顧環境保護，自5年前啟動全流程AI智慧製造計畫，如今透過邊緣運算以人工智慧回控設備達到即時監控水質，並根據所蒐集的大數據進行超標預警，避免排放水質異常，另方面透過AI演算法在製程裡達到藥劑添加最佳化，有效節省水處理之操作成本，進一步提升智慧環保效益。

(工商 )