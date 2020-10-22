羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強因父親受新北市府長照服務專線1966協助，健康狀況改善不少。他昨晚特地在臉書發文，感謝新北市長侯友宜及衛生局長陳潤秋帶領的專業團隊；許多網友紛紛上去留言、按讚，還意外吊出名嘴、黃暐瀚留言「我只能說，揪感心！」

羅智強說，爸爸好多了，謝謝侯友宜市長和新北市政府團隊！前一陣子，除了忙於關心國事、關心市政，爸爸的健康，一直讓他非常的掛心也擔心。26年前，老爸胃癌全胃割除後，從碼頭工人的工作上退休，原本健壯如牛的身體，漸漸變得衰弱，加上年紀大了，牙齒也已掉光，營養攝取更是不足，體重只剩48公斤，又因長臥、長坐，缺乏運動，逐漸失去行動能力。

他說，有一天，老爸突然發現自己連站也站不起來，經朋友告知家人，新北市政府有長照服務專線1966，可以撥打看看，市府會派專業人士協助復健。家人試著撥打1966，新北市衛生局果然立即派遣專員來家裡評估後，再指派專業治療師定期來協助老爸做復健、指導每日自行復健的相關知識，至今，老爸也確實改善很多，也讓他這個做兒子的寬心不少。

羅智強說，新北市政府在長照服務上的貼心、專業和熱忱，確實令市民感念不已，他認為這也是侯友宜市長為什麼能拿到全國縣市長評比第一的其中之一原因了。藉此謝謝侯市長，也謝謝衛生局陳潤秋局長所帶的專業團隊。

(中時 )