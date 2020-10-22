關於美國政府於美東時間（21日）知會美國國會，發出新一批次對我國三項軍售通知，總統府今天表示，此舉有助臺灣強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力，讓臺灣在捍衛臺海及區域和平穩定上更具能力與信心。

對美國政府宣布新一批次對我國軍售，總統府發言人張惇涵表示，美國政府基於《臺灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，協助我國強化自我防衛力量，我國政府表達誠摯歡迎及感謝。

張惇涵表示，美國政府對我國提供防衛性武器，有助於臺灣建立堅實國防實力，強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力，讓臺灣在捍衛臺海及區域和平穩定上更具能力與信心。

張惇涵強調，在對外購置武器裝備之同時，我國政府仍將持續加速推動國防自主，並且提升國軍人力素質與戰力。臺灣也會持續深化與美國及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定守護臺灣的民主自由。

(中時 )