美股四大指數收低，台股加權指數22日開低在12,854.97點，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）股價皆開在盤下，兩大權值電子股疲弱，也壓抑加權指數走勢。

美國紓困案談判反覆，美股四大指數21日全面走跌，道瓊工業平均指數10月21日下跌0.35％（97.97點）、收28,210.82點。

那斯達克指數下跌0.28％（31.8點）、收11,484.69點。費城導體指數下跌0.78％（18.57點）、收2,367.26點。

統一投顧指出，美國眾議院長裴洛西持續與白宮對紓困案進行談判，並期望能在本周達成協議，且對此抱有樂觀態度，然而考量美國總統大選不確定性高，兩黨對當前刺激法案的規模與適用範圍仍未達共識，將對選前美股持續造成干擾。

近期市場不確定因素多，包括歐美疫情嚴峻、新紓困方案兩黨意見分歧、及美股財報公佈好壞不一等因素影響，投資人操作心態轉趨保守。

統一投顧指出，台股近期量能也陷入萎縮，市場觀望氣氛濃厚，指數空間有限，建議不追高，可逢低布局第三季財報優於預期，及第四季展望佳的業績題材股。

(工商 )