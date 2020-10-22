台南市一名幼兒園老師日前帶餅乾到幼兒園分送給孩童，不過班上有名學生因為不睡午覺、午休時間在教室亂走，因此他沒有將餅乾發給該學生，沒想到此舉竟引起該學生家長不滿，甚至一狀告上教育部，要求老師道歉，此事在網路上引起正反熱烈討論。

該老師的丈夫在臉書「台南爆料公社」臉書社團發文，他的老婆在幼兒園任教，不料卻被家長告到教育局，理由竟然是一名班上學生沒有拿到餅乾，而其餘班上學生都有拿到，讓他相當不解，「就是有這樣的家長才會有這些不聽管教的小孩，請問這樣的孩子要如何教導，老師運用一些方法教導孩子學習，卻被家長投訴，難怪小孩子都沒規矩。」

該幼兒園老師先前帶餅乾去發送給幼童作為獎勵，不過其中一幼童因為沒有睡午覺，午休時間還走來走去，因此該幼童就沒有拿到餅乾，不過事後幼童家長竟打電話來詢問此事，甚至向教育局告狀，要求老師告狀；老師的丈夫表示，他的妻子是教幼幼班，不是那種說了就會聽的孩子，只有用行動表現，孩子才會懂哪裡不對。

不少網友在貼文底下留言回應，有人認為家長反應過大、家長自身的教育有問題、過度放大等；不過也有人認為２歲的孩童還不懂事情的正確，若是用不給餅乾獎勵的方式，會讓小孩以為不睡覺好像做錯事一樣。

(中時新聞網)