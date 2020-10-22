亞太商旅雜誌 (Business Traveller Asia-Pacific)日前頒發傑出飯店、航空公司、機場與目的地等旅遊業機構，其中香格里拉台北遠東國際大飯店連續第四年榮獲「台北最佳商務飯店」殊榮。受商務人士信賴的香格里拉酒店集團，更是連續19年被評選為「亞洲最佳商務飯店品牌」。

區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德 (Randy Zupanski) 對於飯店再次受肯定表示，香格里拉台北遠東國際大飯店一直致力於提供優質服務，繼去年底完成飯店三樓遠東宴會廳全新改裝後，位於飯店六樓的遠東Cafe 自助餐廳也即將於今年11月底嶄新改裝盛大開幕。祖睿德表示，2020年對觀光旅遊產業而言是極具挑戰的一年，飯店能夠再次獲得國際肯定，對全體員工別有特殊意義，此一獎項和榮譽屬於團隊的每一份子，作為行業的領導者，香格里拉台北遠東國際大飯店將努力保持追求卓越服務的更高境界。

「台北最佳商務飯店」獎項是由亞太商旅雜誌於2020年4月到6月期間，針對訂戶所發送了投票表格來進行票選，一共有超過3萬名的旅客，在亞洲地區經常性旅行，平均每年出差多達19次，因此他們的觀點提供了寶貴的意見，也讓這項評比結果，格外受到重視。而香格里拉台北遠東國際大飯店能連續四年獲獎，不但是對飯店的肯定，也讓台灣的頂級飯店能在亞洲佔有一席之地。

為了讓旅客有更深刻的住宿體驗，香格里拉台北遠東國際大飯店將於11月起全新推出「豪享玩體驗式旅遊計畫」，由飯店專業菁英精心規劃，以運動課程、五感體驗與美味發現等三大類型的生活風格課程，提供旅客在住宿期間體驗多元類型的活動，打造兼具娛樂與學習的城市度假之旅。

香格里拉集團的旗艦品牌「香格里拉酒店及度假酒店」，目前已有超過80家豪華酒店及度假酒店遍佈世界，客房量逾35,000間。以「發自內心的亞洲待客之道」而聞名，香格里拉酒店及度假酒店分佈在澳洲、加拿大、中國大陸、香港特別行政區及台灣、斐濟、法國、印度、印尼、日本、馬來西亞、馬爾代夫、毛里裘斯、蒙古、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、阿曼、泰國、土耳其、阿聯酋和英國等目的地。屢獲殊榮的貴賓金環會獎勵計劃已推廣至全球香格里拉酒店及度假酒店。

(工商 )