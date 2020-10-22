「世代交替」就是這種感覺！曾經我們追的偶像，結婚生子邁向下一步，看著星二代是不是遺傳爸媽好基因，轉眼孩子已經長大。吳鎮宇的兒子費曼如今已是12歲青少年，陳奕迅也發現女兒長大了，透露孩子很關注大陸偶像，讓他身為爸爸的尊嚴受到撼動，不禁急了，搬出圈內輩分來壓制。

因為疫情的關係，變得不是那麼方便搭飛機來去，E神陳奕迅最近就在家裡接受遠端訪談，宣傳新作品，也分享因為疫情所受到的影響，當然也「加碼」聊了一些家庭生活，他透露一直有在看陸綜，因為好友鄭希怡出演的關係，他追了《乘風破浪的姐姐》，女兒還幫他介紹王一博、蔡徐坤等當紅偶像，因此他其實都有在關注。

而因為跟孩子一起關注節目的關係，陳奕迅因此得知了女兒的心思，那個曾經黏著爸爸的小女孩，現在都追大陸偶像，讓陳奕迅警鈴大作，覺得應該要做點什麼，來捍衛爸爸的地位。

於是他跟女兒炫耀，她說的這些偶像，「其實有一些我真的有看過，都叫我Eason哥妳知道嗎？」，女兒如預期露出驚訝的表情，讓陳奕迅更得意，又說：「也許他們比我紅，但是我的地位比他們高！」，分享完這件是他自己笑歪，還幽默加上一個「得分」的手勢，完美展現何謂「傻瓜爸爸」。

(中時新聞網)