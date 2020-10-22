遊戲新幹線旗下金庸武俠線上遊戲《新天龍八部Online》，今（21）日推出全新第十三門派「桃花島」與所屬場景等豐富內容，並同步祭出一系列改版慶祝活動，以及開放新伺服器「桃花問世」，誠摯邀請所有玩家再次回歸，體驗截然不同的《新天龍八部Online》，一起品嘗快意恩仇的武俠世界！

全新第十三門派「桃花島」

「桃花島」緣起東海，隱於海島中，自成一派。特殊戰鬥方式與各派皆不相同，擅長操控離人偶使用簫中劍戰鬥，憑藉與「離人偶」的默契配合，使得桃花弟子在戰場靈活自如，面對敵人招數都能完美應對，牢牢掌控戰鬥節奏。「桃花島」顛覆以往作戰形態，將對現有十二門派的格局產生深遠影響。江湖風雨將至，各門派弟子是否已做好準備？

門派場景「桃花島」

門派場景「桃花島」分為母、子雙島，初為黃氏一族隱居之所，後為防止他人誤入，築奇門陣引蜃氣彌漫島嶼，使得島上盛開的桃花美景，容易讓首次登島的人迷住雙眼。島上一草一木看似自然生長，實際由島主控制，變幻莫測，可讓人在意亂心迷間受困於其中的精妙陣法。在母島上幽僻之處還有湯池，可供門下弟子靜心養氣。子島唯有一棵桃樹，為先祖親手所植，平日鮮少有人拜訪，主要是祭祖懷念之地，而桃樹下有石像兩座，其中一座石像竟與琅嬛玉洞的雕像如出一轍。

桃花島「母島」(圖/遊戲新幹線提供)

桃花島「子島」(圖/遊戲新幹線提供)

獨有武器「簫中劍」

桃花島帶來全新武器種類「簫中劍」，每等級的外觀皆具特色，像是清新雅致、華美大氣等。門派九星神器「滄海」由一支玉簫製成，內藏一把細劍，外則用玉墜銀飾點綴，清冷又不失優雅。門下弟子可用內力催動簫聲，在輕妙悠揚的音律之下，暗藏不可小覷的力量。

九星神器「滄海」(圖/遊戲新幹線提供)

致勝法寶「離人偶」

桃花島弟子的心愛之物「離人偶」被門派秘術賦予靈魂，可與門下弟子心意相通。「離人偶」身穿素色斗篷，臉上戴著半邊金屬面具，讓人無法看透任何心思。其中於關節處有著金屬機關，可與一般人一樣靈活行動，而右手穿著尖銳的黑金甲套，在近戰時將會帶給敵人不小的傷害。桃花島弟子可操控「離人偶」使用藏在玉簫中的細劍進行攻擊，靈活變幻的戰鬥走位，令對手防不勝防。

桃花島弟子與離人偶(圖/遊戲新幹線提供)

全服加碼歡樂慶 開放新服「桃花問世」

感謝各位大俠多年來的支持與相伴，官方即日起推出一系列改版活動回饋玩家，並同步開放新伺服器「桃花問世」及多項優惠活動，只要新服玩家達到10級，即可獲得屬攻破萬的逆天絕世「誅仙召喚戒指」，趕緊號召當年並肩作戰的兄弟姐妹，重回《新天龍八部Online》世界，享受全新的遊戲體驗！

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