遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名是下屆國民黨黨主席大熱門。黃復興黨部黃國雄支黨部委員李天維表示，下屆無論韓國瑜、馬英九、洪秀柱、江啟臣、朱立倫、侯友宜誰出來選，都一定是支持「九二共識」的，差別只在強調的力度不同；李更直言， 2018年江台中市市長初選敗給盧秀燕馬上宣布支持的氣度，獲得廣大基層好感，下屆黨主席的勝選關鍵，應該仍是尋求最大包容性、減少排斥、獲取共同支持的「整合能力」。

李天維接受香港媒體《中評社》專訪，表示若韓國瑜、馬英九、洪秀柱出來參選黨主席，都一定會強調「九二共識」，而且會「大聲疾呼」，絕對沒有模糊空間；江啟臣、朱立倫、侯友宜其實也不反對「九二共識」，只是力道會相對低調。但以國民黨文化而言，縱然雙方對「九二共識」支持的方式不同，也不會在檯面上有明顯、激烈的衝突。

談到明年黨主席選舉的關鍵，李天維直言——應該還是「整合能力」。李強調，所謂「整合能力」，就是能夠獲得大家共同的支持，擁有最大包容性並減少排斥。

李天維指出，2018年江啟臣在台中市市長初選，以極微小差距敗給盧秀燕，卻在馬上認輸並宣布支持的氣度獲得廣大基層好感，因為基層早已厭倦「選輸就翻臉」的鬧劇，至於「年輕」則位居次要；上屆黨主席吳敦義之所以能勝選，也是因為展現出有辦法團結眾人的一面。

(中時新聞網)