美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元（約台幣17億元），只是結果仍待法院核准。

聯電今天公告，就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元。

聯電表示，根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為6000萬美元。只是這解決方案尚待法院核准。

美國司法部是於民國107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光（Micron）關於製造動態隨機存取記憶體（DRAM）的營業祕密，當時市場一度傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金，恐對營運造成重大衝擊。

聯電與美國司法部討論後，罰金可能為6000萬美元，折合新台幣約17.33億元，影響每股獲利約0.14元，對聯電營運衝擊層度遠低於先前預期。（編輯：鄭雪文）1091022

(中央社)