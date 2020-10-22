台灣地區大豆生產成本經農糧署調查統計，其中工資占最多為55.9％，農委會台南區農業改良場盤點大豆生產過程之農業機械，日前於善化區雜糧生產合作社辦理「大豆機械化示範場域觀摩會」，無論是噴藥、除草、選別，都可以幫農民大量節省人力，觀摩農友對各式機械都非常感興趣。

大豆生產成本中，工資中最多的是包工費用，占總成本之33.9％，而近年來勞力缺乏雇工不易，如能整合農機具將生產過程全面機械化，導入農企業經營模式，降低生產成本，亦是提高國產大豆競爭力之方法。

大豆從整地、播種、雜草防除、肥料施用、中耕培土、病蟲害防治至採收乾燥等工作之機械化程度高。農改場日前於善化進行大豆機械化場域示範，說明大豆栽培過程至採收調製之各項機械化設備，讓契作者、產銷班、農會、豆農了解目前大豆機械化可以配合的程度，以及不同產業規模與機械作業日數，以選擇適合田區大小之機具，達到事半功倍效果。

大豆病蟲害防治之機械大致可分為定置式動力噴霧機、背負式動力噴藥機、高腳桿式噴霧車、植保無人機，其中作業效能以高腳桿式噴霧車及植保無人機每日約7.5～8公頃為最高。

除草機具有中耕管理機及附掛旱田除草機，其中附掛旱田除草機作業效能每日約2公頃是中耕管理機之5倍。

大豆採後調製選別常見有花蓮區農業改良場研發之單層選別機、多層選別機以及日本山本選別機，單層選別機作業效能每日約0.3公頃、多層選別機0.8公頃、日本山本選別機約可處理3公頃。

觀摩會場進行植保無人機、高腳桿式噴霧車及旱田除草機之田間實際操作示範，引導不同產業規模農民均能朝向機械化經營。

觀摩會進行旱田除草機田間實際操作示範。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

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