童星出身的林妙可，2008年在北京奧運開幕式表演《歌唱祖國》，讓當時才9歲的她爆紅，林妙可則以清秀的可愛模樣，受封「第一童星」，不過事實卻是林妙可在台上對嘴，歌聲則由另一位天籟小歌手楊沛宜所唱的，而事隔12年，林妙可也首度回應奧運假唱風波。

林妙可已從當年的9歲小女孩，蛻變成21歲亭亭玉立的美少女，林妙可近期接受陸媒專訪，提到當年的假唱風波，她也正面回應：「不一定每一個人都理解你，你就做好你自己就好了」。

林妙可被問到因此遭部分人誤解，她也大方說：「我覺得還挺正常」，林妙可進一步說：「我覺得怎麼樣都要去面對，時間能改變人的看法」，而當時擔任奧運會開幕式總導演的張藝謀過去也曾解釋，當初是因為音準問題，所以才會變成林妙可代唱。

對此，林妙可也對著鏡頭隔空向張藝謀說：「真的很感謝」，林妙可和楊沛宜因奧運開幕而改變了自己的命運，而雙姝也有透過微博有私下聯繫，情誼仍在。

(中時新聞網)