周三民主黨人與白宮之間的協商遭受挫折，因美國總統川普抨擊對手陣營不願意在新冠紓困上做出妥協，儘管此前媒體報導當日稍早雙方已經取得一些進展。

在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）向財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）提出約2兆美元的提案後，川普在推特上發文抨擊這位民主黨最高民選領導人。

目前尚不清楚該協商是否仍將繼續進行，還是會暫停直到11月3日總統與國會大選之後。而此時參議院共和黨人仍然強烈反對推出新的大規模新冠激勵法案。

川普在推特上表示，他不相信民主黨人「會願意在激勵措施上，做出對我們偉大的美國勞工或我們優秀的美國本身正確的事。」

佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）則發出推文表示，佩洛西和穆努欽通話了48分鐘，而他們的對話「讓我們更加接近能拿出紙筆起草法案。」

周三稍早前，佩洛西接受MSNBC電視訪問時表示，她希望該法案在11月3日之前通過，儘管她的共和黨對手、參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）一直不是熱情的支持者。

她表示：「我很樂觀，即使麥康諾（Mitch McConnell）說『我們不想在大選前這麼做』，但是，讓我們繼續努力，如此我們在選後就能做到。我們想要在選前完成，但再一次，我想讓人們知道，協助正在途中」。

(時報資訊)