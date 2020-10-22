呈睿國際(股)公司(7597)將於今年10月29日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購，根據櫃檯買賣中心統計，109年截至10月20日止，新增申請及登錄創櫃板公司計37家。

呈睿國際公司(以下簡稱呈睿國際；產業類別：電子科技)主要業務為經營半導體電漿應用設備之銷售、製程改善與技術服務，並擁有專業且完整的半導體電源設備維修技術，目前係瑞士大廠COMET半導體射頻電漿電源設備與真空電容在台灣及東南亞之總代理商。呈睿國際專注在電漿電源節能方案、電漿設備之大數據分析與故障分析，並致力於半導體製程節能改善專案，目前已取得多項專利，並陸續導入半導體廠，可提供更加精湛之技術及服務。

呈睿國際自109年10月22日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年10月29日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)，「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

根據櫃買中心統計，截至10月20日止，新增申請及登錄創櫃板公司計37家，自創櫃板設立迄今，累計已成功登錄創櫃板公司達173家，總籌資金額37億9427萬3000元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展。

(時報資訊)