統一超(2912)7-ELEVEN持續擴大多元支付生態圈，7-ELEVEN即日起新增聯邦銀行於LINEPay、信用卡等支付工具使用，搭配到店結帳滿額加贈點、購物金活動，希望推動另一波電子支付成長動能，打造多元、便利的支付生態圈。

新冠肺炎疫情帶動低接觸支付趨勢，根據金管會8月最新非現金支付統計，電子支付交易金額成長36.37%，使用人數已突破千萬，每2.44個人就有1人使用電子支付消費。看好電子支付強勁成長力道，7-ELEVEN深耕3大支付工具(icash2.0、OPEN錢包、icashPay)，icash2.0發卡量突破1,200萬，OPEN錢包與icashPay不重覆使用用戶數已突破300萬，等同在地每7人就有1人擁有。

統一超表示，今年1到9月7-ELEVEN電子支付使用人次突破2.7億，較去年同期成長超過10%，交易總金額不因疫情緊縮、逆勢成長近20%，除首度推出3大支付工具(icash2.0、icashPay、OPEN錢包)立折活動提升消費體驗頻次、客單價，7-ELEVEN電子支付交易總金額近50%源自3大支付工具；此外，3大支付工具積極擴大支付場域，不論藥妝、百貨、量販、網購、加油站、捷運、速食店、手搖飲皆可看見3大支付足跡，7-ELEVEN期望透過金流帶動通路與通路之間的換粉效益，擴大OPEN熟客生態圈、提升電子支付使用占比，呼應全球無現金化趨勢。

OPEN錢包自去年底跨出超商場域，目前可於虛擬及實體多達13個通路使用，9月首度「錢」進OPENPOINT APP行動隨時取線上支付，帶動OPEN錢包交易金額成長1倍。即日起至12月31日止，使用OPEN錢包線上購買OPENPOINT APP行動隨時取任一活動商品，不但可以綁定所有銀行信用卡支付外，超過12家銀行推出獨家點數或現金回饋，單筆回饋率最高達12%；再者，使用OPEN錢包到7-ELEVEN實體門市消費，可綁定信用卡即日起新增聯邦銀行，至12月31日止使用OPEN錢包綁定聯邦賴點卡到7-ELEVEN消費，每筆消費贈2%LINE POINT點數、回饋無上限外，登錄後單筆消費滿250元再享50元刷卡金，最高回饋率達22%。

此外，在7-ELEVEN使用LINEPay也更方便了，可使用支付銀行包含中國信託、國泰世華、台北富邦、台新及聯邦信用卡，更首度聯合5家業者透過LINE Pay使用綁定之中國信託LINE Pay卡、聯邦賴點卡、富邦J POINTS卡、台新@GoGo卡或選用LINEPay Money付款，即日起至11月3日止「單筆消費滿100元(LINEPOINTS點數折抵不列入計算)，享最高20%LINEPOINTS點數回饋活動」，活動期間各活動業者「分開計算」皆可獲得最高200點LINEPOINTS回饋。

(時報資訊)