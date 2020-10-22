創10月單日最多趟！ 共機一早4度擾台還嗆「不要干擾」

英國《金融時報》首席外交論述委員拉契曼（Gideon Rachman）撰文指出，他認為北京如果趁著美國大選混亂之際進犯台灣，屆時國際社會恐因為「11月驚奇」、「12月驚奇」激烈震盪，但他評估共軍，至少要百萬兵力才夠，目前則沒有跡象顯示。對此，專家分析所謂百萬兵力，根本超越地球人想像。

拉契曼認為，就算美國沒有介入，北京全面進犯台灣將面臨極大風險，大陸必須要「派出100萬人大軍才能成功入侵、佔領台灣」，但現在沒有跡象顯示，可能會發生這種規模的作戰。

對此，據《中天新聞》報導，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，「說真的現在軍事演習動輒一兩萬人，就已經是大型的演習，那你說牽涉到百萬人，說真的已經超越我們地球人想像。」國民黨立委陳玉珍也說，「現在是科技戰來講，我覺得百萬兵力事實上可能是有點、不會到那個地步。」

另外，民進黨民調中心在中常會指出，據十月份所做民調，是否會擔心中國武力攻打台灣？結果顯示，民進黨支持者43.7％擔心，55.1％不擔心；國民黨49.6％擔心，50.0％不擔心。擔心與不擔心差距不大。

(中時新聞網)