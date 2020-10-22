一年一度的「2020年環球小姐(Miss Universe)選美比賽」，在近日展開並揭曉了泰國區冠軍，由27歲的泰國混血美女亞曼達(Amanda Chalisa Obdam)獲得后冠，亮麗的外表加上高挑又凹凸有致的身材，讓她成功在選美比賽中脫穎而出，也在網路上引起網友高度關注，迅速竄紅。

亞曼達擁有泰國與加拿大的精緻混血五官，與170cm的高挑身材，比賽前便以模特兒的身份活躍時裝界，並經常在個人社群平台上分享生活及工作側拍，健康的形象與火辣的身型在網路上逐漸打開知名度並積極參與選美比賽。

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在今年的「2020年環球小姐選美比賽」中，她以堅強的實力與出眾的氣質打敗眾佳麗，成功奪得泰國區后冠，並即將代表泰國參加全球性的環球小姐比賽。在其中一張公開的照片中，她穿著透視黑色晚禮服，超低胸及紡紗的設計讓她飽滿美胸與身材曲線若隱若現十分性感，加上精緻的妝容，立即吸引網友的注意力。

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紛紛大讚「根本是人間芭比」、「迪麗熱巴+吉娜的組合」、「別問我，我老婆」、「很有辨識度的美」。

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(中時新聞網)