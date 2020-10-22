新冠疫情重挫全球經濟，各國無不苦思解決之道。傳出日本政府有意開放台灣等30個國家、地區居民入境72小時免居家檢疫，藉此促進商業交流、提振日本景氣，最快11月中開放。台灣領隊認為，這項政策最大著眼點還是商務客，對觀光客來說沒有差別，短期內仍看不到旅遊復甦跡象。

根據《讀賣新聞》報導，日本政府正研擬讓外國人士在符合若干要求及條件下，入境日本72小時且「免居家檢疫」，最快11月中旬實施，希望這種超短期居留，「能讓有如一攤死水的經濟，激起一些漣漪」。

目前研擬開放的國家，包括鄰近的台灣、南韓，以及疫情嚴重的美國等。不過這項措施擺明以商務客為主，因為條件頗嚴苛，除了必須接受新冠肺炎病毒篩檢，也不得使用公共運輸工具、避免出入多個不特定場所，甚至要繳交活動計畫書，一旦符合上述要求，就可免除居家檢疫14天。

「光一個不能搭電車，台灣遊客就不想去了」，資深國際領隊古鎮榮認為，台灣人雖然愛去日本，但日方這項政策，明顯鎖定商務客，對觀光客來說誘因極小，更何況「去不用關14天，回來台灣還是要啊」，算一算時間成本，真的沒必要冒險前往。

(中時新聞網)