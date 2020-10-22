大學甄選入學委員會今天在官網公布110學年大學「繁星推薦」暨「個人申請」校系參採學測科目情形，「個人申請」參與招生共有 2181個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有900個校系，約占總系組數41％。

甄選委員會表示，110學年度大學「繁星推薦」入學暨「個人申請」入學2本招生簡章內容預計於11月5日公告，由於紙本簡章需印製時間，則預計於11月12日正式發售。

甄選委員會指出，因學科能力測驗為選考，報名時間為10月30日至11月13日，為利考生學測報名選考需要，故提前於今日先行公告110學年度參與招生校系的學測參採科目。

參採科目意指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，於「個人申請」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。另外，除學測科目參採情形外，也同步公布「參採術科考試校系一覽表」，供欲報名110學年度大學術科考試的考生參考。

甄選委員會彙整本次參與「繁星推薦」招生共有1779個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有787個校系，約占總校系數44％。其次是參採4科672個校系，約占總校系數38％。

而「個人申請」參與招生共有2181個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有900個校系，約占總系組數41％。其次是參採4科共有670個校系，約占總系組數31％。

另外，校系「繁星推薦」與「個人申請」招生在學測科目參採的選用上，國文、英文、數學三科仍為多數大學校系最重視的學力科目。

(中時 )