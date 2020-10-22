國發會主委龔明鑫21日在立法院表示，有關房市過熱，自今年6月起國發會已開始跨部會討論，目前還在釐清問題，會儘速整合相關部會意見及做法適時提出報告，另外也將研議編製「房地產景氣對策信號」，以觀察國內房市景氣走勢，做為政策訂定的參考。

對於今年經濟走勢，龔明鑫樂觀的表示，由8、9月出口、訂單創新高看來，我國今年經濟成長應該會超過主計總處所預測的1.56％。

立法院經濟委員會邀龔明鑫報告明年度預算編列概況，多位立委關切政府因應這波房市過熱的看法，對於立委曾銘宗詢問，現在是不是打房的時機？龔明鑫未正面回應，只表示要先盤點並做好準備，日後才能從容因應。

立委高嘉瑜追問目前資金熱潮一波波，國內房價節節攀高，但政府現在講的都是空話，若不儘速因應，恐怕會讓年輕人成為房奴，龔明鑫回應：「會儘快整合出跨部會的因應報告。」

龔明鑫會後表示，因應大量資金回台，國發會自6、7月已召開跨部會會議討論房地產可能受到的影響，目前仍持續交換意見。未來會把各部會建議及作法整合成報告。龔明鑫說：「要先確認目前房價上漲究竟是局部性，或全面性，又或者目前是局部性、未來可能形成全面性」，不同情況要採取政策不同，國發會正確認中。

立委邱顯智建議國發會編製房地產景氣溫度指標，龔明鑫允諾會研議編製「房地產景氣對策信號」，用以反映房地產景氣，未來房地產景氣對策信號要納入哪些指標，也會進行研議。

過去內政部曾辦過12年房地產景氣動向調查，每季公布燈號，於2011年停辦，龔明鑫表示，此次編製房地產景氣對策信號會了解當年停編原因。至於這項指標是否也會反映各區房地產景氣？龔明鑫說，房地產在不同區域變化確實很大，是否編區域性房地產景氣指標，也是研議重點。近年房地產業者也有相關指標，何以國發會還要編製？龔明鑫表示：「由公部門來編這項指標比較公開透明吧！」

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(中時新聞網)