因應終端加速上升需求，加快伺服器資料中心建置，8大雲端業者今年資本支出突破1000億美元水準，顯示疫情下消費者需求有增無減；此外，多數傳統企業資訊投資已增加雲端運算(Cloud friendly)支出比重至36%，雲端運算平台以Amazon、Microsoft、Google和IBM為市場主要競爭者。台廠方伺服器受惠股包括緯穎(6669)、廣達(2382)、鴻海(2317)（鴻佰）、神達(3706)及英業達(2356)等。

緯穎9月營收為168.14億元，年增51.87%，廣達9月營收登上1123.75億元，創下歷史次高紀錄，神達9月營收41.93億元，年增48.7%，英業達9月營收519.49億元，年增14.9%，為歷年次高。

以英業達而言，目前在全球伺服器市占率約20%，是全球第一， 第二名的市占率只有14%到15%。可以看出，英業達在伺服器是持續領先的。至於神達目前雲端與邊緣運算業務的神雲營收占比近8成，第三季伺服器延續強勁成長動能，達全年出貨高峰，第四季能見度雖然沒有那麼好，但也可望維持上半年出貨水準。

包括亞馬遜、微軟等北美ISP(Internet Service Provider)都陸續要求ODM夥伴，轉移Level 6伺服器產線到台灣，台廠廣達、英業達、鴻海（鴻佰）、緯創（緯穎）相繼擴張台灣產線。

永豐金證券表示，雲端服務高成長，伺服器也迎來大旺年，在COVID 19肺炎疫情下，遠端工作加速雲端運算、視訊教學，加上網購、網路訂餐等相關的電子商務，龐大商機背後仰賴伺服器提供服務，流量暴增需要有更快的運算能力、更多伺服器；根據Cisco預估，受惠AI、物聯網、大數據企業需求，2016~2021年資料中心流量複合成長率(CAGR)達25.0%。

受惠5G、高速運算及雲端需求帶動，Trendforce預估全球伺服器市場於今年第四季出貨明顯季增後，全年並將以逾3％年增成長。其中，來自ODM Direct／白牌伺服器出貨在今、明兩年都將有一成以上的年增幅，更將推助2021年全年伺服器出貨突破1300萬台。

(時報資訊)