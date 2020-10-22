日系外資針對智原出具最新研究報告指出，智原(3035)NRE(委託設計)業務受到疫情的衝擊逐漸減緩，且智原和同業創意、世芯-KY等專注領域不同，智原偏向相對成熟的製程設計，且大陸需求強勁，故整體來說，2021年展望持續樂觀。

日系外資表示，智原ASIC(客製化晶片)業務佔2019年總收入的83%，58%來為MP(量產)，26%來自NRE(委託設計)，與同業創意(3443)和世芯-KY(3661)不同，智原主要關注具有相對成熟的製程設計，可用於工業、AIoT、通訊和多媒體，就營收貢獻區域來說，2019年有42%來自大陸、27%來自台灣、15%來自日本、以及7%來自美國。

日系外資表示，智原第三季營收15億元，季增長14%、年減少6%，其中MP的增長強勁，營收季比增長超過20%，展望第四季，智原MP在第四季預計將持續成長，NRE今年則受疫情影響需求較差，預期智原第四季營收季增約6%。ASIC業務方面，雖然投入生產design win計劃數如預期、但受疫情影響，NRE認列時程被拉長，導致今年NRE營收不如預期，但智原預期疫情對NRE認列時程影響逐漸消退，且大陸新案需求強勁，故對2021年展望正面。

日系外資表示，智原目前約210案子裡有25%量產製造MP、40%進入tape out，量產製造MP仍將維持超過50%營收貢獻，預計MP在2021年成長來自於datacom(5G基地台及10G PON)、POS(條碼掃瞄)、security IC，另外，智慧型電錶2021年最差也會持平，2020年預估MP營收占比15~20%，由於大陸半導體自製化比重提高，因此每單位價值也會有些許提升，不過智慧型電錶的專案導向生態也將使這塊業務成長較為線性，出現爆發式成長機會不大。

至於IP業務，日系外資預估，智原今年預期將衰退，由於智原主要IP客戶為聯電(2303)，因此，當聯電將製程停留在成熟製程而沒有推展到14奈米以下之後，業務表現相對較差，預期2021年IP可能回升，未來需要分散並切入其他晶圓代工客戶及IC設計廠商。

(時報資訊)