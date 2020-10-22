大同(2371)股票將自10月23日起恢復一般交易擺脫全額交割股行列，股價早盤上揚重回2字頭，創近3個月新高。

百年大同昨天由市場派召開的股東臨時會，證交所評該一股東會：在全體股東表決權獲「平等對待」下完成行使，先前列為全額交割股的原因已經消滅，決議將恢復一般交易。

大同今年被打入全額交割股，主要是前董事長林郭文艷在今年6月30日大同公司股東會，公司派擅自決定，刪除過半股東的表決權及提案權，理由是有中資介入，資本市場為之譁然，股東會當天更有四百多名黑衣人「維持」治安，成為證券市場股東大會違反公司法的知名個案。大同公司派一戰成名。

630股東會林郭文艷大勝，卻造成輿論撻伐及主管機關金管會、經濟部聯手將全案移送法辦，大同股票也被打入全額交割股行列。

而1021的大同臨股會，市場派在平和公開的前提下力以7:2拿下過半董事席次取得經營權，讓公司派、市場派能夠攜手共治，給了這個由盛而衰的百年老公司，起死回生的機會。

(時報資訊)