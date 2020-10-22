投資人以為只有一般商業財經APP才能衝上下載量第一名嗎？這個券商APP讓你意想不到。據了解原來是近期日盛證券好事連連，上週瞬間湧入太多投資人下載使用，由於已超過平日下載數量的200倍，頓時啟動了資安的安全機制，深怕伺服器遭受駭客攻擊，經了解後原來都是實際的客戶下載使用。

日盛證券總經理黃進明莞爾表示：「我們資安作的很確實、很到位，投資人可以更放心選擇日盛證券。」這幾年在Fintech（金融科技）上投注了許多資源，就是為解決投資人的痛點，降低學習障礙，同時也解決投資人對於識別公司基本面好壞的煩惱，結合金融科技與財務模型，再輔以簡單易上手操作的介面，更讓投資新手們大大的降低了進入市場的門檻，這也是這次為什麼「日盛Online」APP這麼受歡迎的主要原因。

在上週「日盛Online」APP更創下android系統「財經類」下載排行榜第一名，同時也位居「券商類」排名第一名，而ios系統「財經類」下載排行榜第五名，「券商類」排名第一名的驚人下載量。

這次新冠疫情造成的市場回檔，吸引了許多市場新進投資人進場，也享受了一段逢低買進的行情，在獲利了結下車之後，面對後疫情時代，投資人常問「一萬三千點好高，現在能買甚麼？」、「指數這麼高，市場這麼熱，我會不會買到地雷股？」這些問題再再困擾這些市場投資新手。

黃進明表示：「指數高低跟投資個股沒有這麼絕對的關係，指數高也有提前修正的優質個股值得投資。同樣的指數在低檔時，投資人又害怕可能會再下跌而不敢進場，就這樣一再錯失投資良機。」日盛證券的「投資解決方案」就是要協助投資人紀律操作，不用擔心抱上又抱下的窘境。黃進明指出，「日盛Online」提供投資人無期限的免費使用，更可以加自選股進行觀察，歡迎投資人下載使用。

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