詹姆斯(LeBron James)在2018年季外轉來湖人隊的時候，據說很多湖人球迷是不歡迎他的。前湖人總教練史考特(Byron Scott)本月初在廣播節目說，湖人球迷當時很憤怒，尤其是布萊恩(Kobe Bryant)的支持者，他們不想看到詹姆斯加盟。

史考特說：「這跟比賽本身無關，很多人是布萊恩的忠實擁護者，所以他們不愛詹姆斯，這是可以理解的。」湖人過去十多年都是布萊恩的球隊，史考特非常尊敬布萊恩，所以他明白部分湖人球迷反詹的心態。

身為80年代湖人王朝的成員，史考特最為人熟知的是在2014-15、2015-16兩個球季擔任湖人總教練，那也是布萊恩生涯最後兩季。當時湖人連兩年例行賽超過60敗是隊史最慘，外界檢討布萊恩的時候都是史考特挺身捍衛，扛下戰績不佳的責任。

然而湖人強勢衝擊總冠軍，球迷改變了對詹姆斯的態度。史考特說：「我愛詹姆斯，他可能是史上最偉大的球員，我真的很高興他跟AD(戴維斯)一起來。那些不爽的球迷現在應該都歸隊了，畢竟對於洛杉磯來說，湖人重返列強才是最要緊的。10年沒拿總冠軍在其他球隊沒什麼，但在湖人就算是冠軍荒了，他們是體壇最偉大的球隊之一。」

(中時新聞網)