菸害防制法重啟修法，衛福部今赴立院進行新興菸品對兒少影響的調查報告，首度公開國內約有1.6萬名青少年使用加熱菸，電子菸也有超過5.7萬名青少年在使用，共計超過7.3萬青少年使用，顯示新興菸品對我國青少年的影響已相當巨大。

根據衛福部的調查報告，雖然加熱菸在國中學生的使用率已從107年的2％下降至108年的0.9％，高中職從107年的2.7％降至1.6％，但仍然有高達1.6萬名的青少年正在使用加熱菸。

電子菸部分，衛福部的書面報告也發現，國中生的使用情形有顯著上升，已從107年的1.9％上升到108年的2.5％，高中職生也從107年的3.4％上升至108年的5.6％，估計已有超過5.7萬名青少年正在受電子菸影響。

衛福部國健署在5月29日預告修正菸害防制法，將電子菸與其他類菸品納入列管，禁止類菸品的輸入製造供應販售展示等，避免新興菸品危害國人健康，除祭出1000萬以上5000萬以下重罰外，更將吸菸年齡從18調高到20歲。

衛福部次長石崇良指出，菸害防制法修正草案已在10月20日報行政院審查，希望立院能優先修法，法案中已新增對於類菸品的定義，未來將禁止電子菸與各類菸品的製造與販售，對於加熱菸也會尊崇嚴製嚴管原則。

(中時 )