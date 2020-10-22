電動車龍頭特斯拉(Tesla)周三盤後公布第3季財務報告，不僅連5季盈利，今年累計收入87.7億美元也已確定突破去年63億美元，提前締造年度紀錄，盤後交易因此大漲3.25%，報436.37美元。執行長馬斯克(Elon Musk)受訪時表示，明年量產目標在84萬至100萬輛、亦即現有2家工廠最大產能左右，而能否達成目標，取決於Model Y和上海超級工廠產量增加。

特斯拉加州廠產能59萬輛已近上限，而上海超級工廠年產量已經上升到25萬輛，仍有提升空間，因此也是能否達成百萬輛產能關鍵。特斯拉在柏林、德州奧斯汀陸續建立汽車與電池廠，柏林廠預計明年投產，但能貢獻多少產量仍是未知數。

特斯拉雖然在銷售額、收入、利潤落後同業，但相較去年同期，股價漲幅達732.23%，最新市值3938.2億美元已是全球最大汽車製造商。雖然所有跡象顯示，特斯拉已由小眾轉向乾淨能源車企全球領導者，但此榮景不無隱憂，傳統車企加速投入電動車、由汙染抵免額產生的收入走向枯竭是馬斯克即將面臨的危機。

特斯拉之外所有車企預計在2024年前上路電動車、氫能源車超過400種，例如通用周三就表示明年會開始投產悍馬皮卡車電動版。而且隨著傳統車企投入電動車力道加大,汙染抵免額所產生收入也會減少，今年至第3季為止該收入達11.8億美元，佔特斯拉汽車銷售收入7%。

路透指出，美國經濟復甦乏力、歐洲陷入第二波疫情危機，某些分析師已將對特斯拉希望寄託在中國大陸市場增長上，大陸是唯一經濟成長已經由負轉正主要經濟體，隨著該區域消費者擺脫疫情影響，特斯拉已經開始復甦，第3季上海廠所售出Model 3達34100輛，而且本周已宣布上海廠所製造車輛也會輸出到歐洲。

(中時新聞網)