政府將出手打房？金管會主委黃天牧22日在立法院財委會證實，過去這一週有幾天，國發會已邀集政府相關單位，討論房市相關指標，但至於是否要出手「打房」？這是牽涉層面很廣的公共政策，需要相關部會一起討論，但若政策決定要管制，金管會能拿出的工具即是對銀行房貸授信集中度進行列管。

黃天牧是回應立委曾銘宗質詢目前是否是打房時機時表示，金管會要注意的就二點，一是金融業房貸資產品質，即金融韌性問題，目前銀行房貸逾放比是0.14％，與一般授信逾放0.24％相比，資產品質仍良好，同時金管會要求銀行不動產授信有加提1.5％備抵呆帳，第二是銀行核貸額度，目前房貸加建築融資核貸占其收受存款及金融債發行額的比率26.62％，即與銀行法72-2條的30％仍有距離，房貸及建築融資授信資產品質相對穩健。

第二是金管會在10月5日亦找聯徵中心了解，目前國銀房貸授信占房屋價格的成數，即一般所謂貸款成數（loan to value）約在71~75％，並沒有很高，所以會要求銀行強化房貸風險告知。

曾銘宗亦詢問若要打房，金管會有何工具？黃天牧回應，過去中央銀行有選擇性信用管制時，金管會會針對銀行房貸授信地區集中度過高者，進行列管，其他就是通案性的監理工具，目前房貸核貸成數平均大概七成多，而新巴塞爾協訂有新的LTV的機制，放款成數及資本計提會更細緻的連繫，資產品質更好的掌握。

曾銘宗再追問，選擇性信用管制，即限制房貸成數與從財政部出發，對不動產相關稅制提高，哪個有效？黃天牧回應：「過去經驗二個都有一定的效果。」

(工商 )