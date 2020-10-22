渡過受第3季基地台建置放緩影響營運谷底，銅箔基板廠—聯茂(6213)業績可望自第4季回升，聯茂董事長陳進財表示，聯茂大陸、韓國及歐洲基地台客戶都已經打入，韓國客戶完成認證，歐洲客戶亦少量出貨，基地台今年第4季會比第3季好一些，整體營運也會比第3季好，至於耕耘一段時間的手機可望在明年上半年有營收貢獻。

聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，隨著產品線日益完整，讓聯茂在伺服器及5G基站市佔率穩定提升，除大陸中興及華為外，聯茂亦打入韓國及歐洲客戶，並開始小量出貨，預計明年第1季增溫。

受到大陸5G基礎建設放緩影響，聯茂第3季合併營收62.12億元，季減16.85%，累計前9月合併營收為193.08億元，年成長9.53%，儘管2021年大陸基地台標案尚未大量釋出，但陳進財表示，第4季基地台會比第3季好一些，聯茂營運谷底已過，第4季營運也會比第3季好。

逐漸站穩5G基地台後，聯茂也加緊腳步搶攻手機市場，預估明年上半年就有營收貢獻。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能已於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，預計明年上半年開出60萬張產能。

(時報資訊)