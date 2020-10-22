歐股周三收跌，為連續第三日的下挫。營建股和健康照護股的下挫，衝垮雀巢、愛立信等企業財報優異表現。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.72點或-1.29%，為360.70點，來到超過兩周的低點。營建股和健康照護股領跌；僅有基礎材料類股受到銅價上漲的支撐而上漲。

雖然季度整體銷售下滑，但雀巢季度財報表現優於預期，該食品消費大廠並調高全年財測。

愛利信收漲9.6%。中國華為遭美國排擠，退出多國5G網路設備市場，愛利信搶佔市占，助攻該公司季度獲利表現優於預期。

法國媒體公司威望迪(Vivendi)上漲1.6%。威望迪季度銷售優於預期，並宣布旗下Universal Music將上市。

歐洲企業整體獲利表現優於預期，財測有令人驚奇的正面成長，目前29家已公布財報企業，有75.9%報出獲利優於預期。

但是近期仍有其他因素可能對市場表現施加更大影響，特別是新冠肺炎在歐洲的惡化。有鑑於第二季前一波大封鎖帶來的難以彌補的經濟損失，許多國家努力延後全國大封鎖，然也正在更多地區施加嚴格社交和旅行管制。

市場預期新一波的旅行管制將在未來半年對歐元區產生影響，導致第四季GDP成長微幅，在明年第一季來到零。

在看好脫歐承諾進度後，英鎊上漲，拖累以出口導向的倫敦FTSE指數下跌1.91%。德國DAX跌1.40%，法國CAC跌1.53。

營建股普遍遭遇挫折。全球最大鎖具製造商Assa Abloy下跌4.1%。該公司報出第三季銷售下滑。

英國的黃金採礦公司Centamin大跌19%，為STOXX 600表現最差個股。該公司下調今年全年財測。

(時報資訊)