聯電(2303)說明美國司法部與該公司等被告間營業秘密刑事案件提出建議量刑書狀，美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，公司提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，只是結果仍待法院核准。

美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光（Micron）關於製造動態隨機存取記憶體（DRAM）的營業祕密，當時市場傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金。

聯電今公告表示，就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元。聯電表示，根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為6000萬美元，但解決方案尚待法院核准。罰金可能為6000萬美元，折合新台幣約17.3億元，影響每股獲利約0.14元。

聯電預計29日(下周四)下午舉行線上法人說明會。此案預計也將成為法人關注之焦點。

聯電第3季合併營收448.7億元，較第2季成長1.1%，與去年同期相較成長18.9%，續創季度營收歷史新高。聯電第4季將有望受惠於需求維持高檔，法人看好營收表現有機會再創新高。

(時報資訊)