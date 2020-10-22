高雄市議員黃捷上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》。（圖／翻攝自YouTube）

高雄市議員黃捷上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》。（圖／翻攝自YouTube）

高雄市議員黃捷自從去年7月底坦言交往過同性與異性對象，認為「相愛不分性別」、「能力更不分男女」後，獲得廣大支持卻也成為部分反對人士箭靶。黃上網路節目分享，自己身為女性參政所面臨的各項「奇聞異事」，除了有人打電話來約吃飯、寫信來開價5000萬包養、突然求婚、各種性別歧視人身攻擊，更收到超多「生殖器官照」，辦公室已經習慣到還會評論這些生殖器官形狀的不同。

黃捷日前上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》主持人呂欣潔問，當議員後與當議員前的想像落差最大在哪？黃表示，成為民意代表後會需要花很多時間在地方跑行程，包括平安餐與各種神的生日，一年有多少節慶就辦多少活動，讓她深感這是從「憤青」跨進政治圈後，自己所必須要調適的。

黃捷指出，以前作為一位「社運青年」，就會認為自己必須很有理想性、每天要討論很多政策、要出來辯論，但真正擔任民意代表後，其實多數的時間都在跑地方行程；其實與地方接觸至今，會發覺這才是一個「政治最真實的樣子」。

不僅如此，黃捷也坦言身為女性與同志政治人物，經常會被以身份別、性別來恥笑，包括想恐嚇她、攻擊她時就會說「妳是不是妓女啊？」「妳上輩子一定是做雞的啊！」等言語。呂欣潔問「妳有收過生殖器官的照片嗎？」黃立刻苦笑表示「超多啊！」直言收到辦公室都已經很習慣了，甚至還會評論這些生殖器官形狀的不同，比如「倒鉤」等等，大家真的都已經很習以為常了。

(中時新聞網)