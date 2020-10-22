台鐵成功站鋼軌3月出現裂縫，拖到5月19日出現斷軌44公分，還讓2列列車高速通過的離譜事件，交通部長林佳龍直到本周一（19日）才得知，當場震怒要求擴大懲處，且究責無上限。林佳龍今受訪時表示，台鐵處理過程有重大疏失，並點名局長張政源應負起責任。

林佳龍指出，台鐵這次鋼軌斷裂事件涉及的疏失包括鋼軌巡檢、事件通報、安全管理等3方面，他在普悠瑪事故滿2年前，要求台鐵要展開針對總體檢144項執行情況報告，其中發現519斷軌事件，處理過程有重大疏失。

林佳龍說，有要求台鐵除配合運安會提供最詳細的資訊，也展開行政調查，希望能夠釐清整個事故，擴大咎責、加重懲處，尤其是巡檢事情涉及到整個作業程序與人員訓練，不是空有規定，要落實執行，已要求全面檢視既有的SOP，加強人員訓練考核。

林佳龍表示，針對台鐵所有涉及到的彎道鋼軌，加速全面檢查，巡檢車已經決定要解除契約，在未來的過渡期間，除加強人員巡檢，加速採購相關檢查，交通部還會以特別緊急預算方式處理。他希望台鐵能徹地藉由此事，再次檢視先前總體檢的落石情形，不要流於紙上作業，要深入檢討制度、執行面改善。

林也坦言，519鋼軌斷裂事件是在自己本周聽取台鐵安全簡報時才得知，認為台鐵局長張政源應負起督導責任，這件事通報出現失靈，到底問題出在哪個環節，2周內以專案小組展開調查，之後1周內擴大懲處追究責任。

(中時 )