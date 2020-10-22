屏東地檢署幼專組檢察官盧惠珍，多年前曾偵辦一起少女遭家人性侵案，當時這名少女手腕不少自殘痕跡，令她心疼不已，並跟她說「希望下次見面不要再有新傷痕」，多年後兩人再次相遇，被害少女也已成為大學生，展開新的人生，而這時的她也才知道，當年的一席話改變了她，而盧惠珍也因此獲頒「紫絲帶獎」。

這名被害少女從小父母雙亡，因此與親戚一塊生活，不料，卻在國小時慘遭狼爪、性侵得逞，逼得她不斷地自殘，甚至在大熱天也穿著長袖。升上國中之後，她更經常翹課引發老師關心，這才讓整起事件曝光。

據《東森新聞雲》報導，盧惠珍當時負責此案，與少女見面時，她極為不信任他人，對於整起事件也不願多談，盧惠珍仍不放棄，不斷地耐心開導她，這才讓少女敞開心房透露遭多名親戚性侵、也將手腕上的傷痕袒露，由於當時少女與加害者仍住同一屋簷下，令盧惠珍相當擔憂，並叮囑她「「希望下次見面只有舊傷痕，不要再有新的了，你一定可以做得到！」

盧惠珍（右一）獲頒「紫絲帶獎」，並致贈紀念品。（圖／記者張孝義攝影）

盧惠珍深入查辦，並請求警政單位、社工相關單位協助，並起訴多名涉案親戚，分別判處7至11年不等徒刑。多年過去，某天夜裡，盧惠珍出門購買宵夜被人從後方叫住，眼前一名女子秀出手腕上的傷痕，並告訴她就是當年那名少女。

少女表示，盧惠珍當年那一句話令她相當感動、溫暖，給予很大的力量，使她不再自殘，也有動力再重返校園，她更透露她現在已順利地念大學，也非常感念盧惠珍。對此，法務部長蔡清祥於21日予以肯定，分別表揚何惠君、盧惠珍2名女檢察官，獲頒「紫絲帶獎」，並致贈紀念品。

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(中時新聞網)