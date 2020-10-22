早知如此何必當初？31歲的英國女星「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）在新片《蝴蝶夢》上映前爆出不倫戀，不只男友「美國隊長」克里斯·伊凡（Chris Evans）瞬間綠光罩頂，她個人的演藝事業也岌岌可危，接連退出好幾場早已敲定的電視宣傳活動，被解讀想避風頭。

克里斯今年7月被拍到約會莉莉詹姆斯，兩人有說有笑、同進同出，粉紅泡泡完全藏不住，即便沒有公開認愛，早已是圈內認定的CP，想不到熱戀才3個月，莉莉詹姆斯趁著工作空檔，親吻已婚英國男星多米尼克魏斯特（Dominic West），一切都被狗仔逮得正著。尷尬的是，多米尼克偷腥後，立馬回到結褵10年妻子凱瑟琳的懷抱，令莉莉詹姆斯更加無地自容。

克里斯與莉莉熱戀3個月，就被女方戴綠帽。（圖／達志）

恰好莉莉詹姆斯主演的《蝴蝶夢》將上映，許多宣傳活動早就敲定，本來上周末有兩天的行程，第一天製片人坐她旁邊「護駕」擋尷尬問題，但第二天莉莉詹姆斯得接受好萊塢外籍記者協會成員們的訪問，突然在開始前45分鐘告知不出席，也沒留下理由，搞得現場人仰馬翻；後來，她再度推掉英國節目「葛雷漢諾頓秀」和美國NBC節目「今天」的錄影，被英國媒體揶揄是滾雪球式落跑。

莉莉詹姆斯爆發不倫戀風波，新片《蝴蝶夢》正好要上映。（圖／達志）

不過，莉莉詹姆斯並不是全部都推掉造勢活動，因為她在片中與男主角艾米漢默（Armie Hammer）同遊異國又熱戀閃婚，被問起對走入婚姻的看法時，她露出尷尬神情回應「我不知道......我不確定」，隨後便低下頭不發一語。

(中時新聞網)