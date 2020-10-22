基隆台62事故6車追撞 無人受傷 10:082020/10/22 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆台62線萬瑞快速公路西向6公里處，22日上午7點發生6台車追撞意外。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆台62線萬瑞快速公路西向6公里處，22日上午7點發生6台車追撞意外，警方研判是車輛未保持安全距離，所幸無人受傷。 警方上午7點21分接獲通報，台62暖暖往大華系統6公里處發生追撞意外，內線車道一度封閉，只開放外線車道通行，因逢上班尖峰時段，造成車流回堵至暖暖交流道，所幸6台車輛僅鈑金輕微凹陷，無人受傷。 員警到場對6名駕駛實施酒測，均未有酒精反應，也在上午8點5分由交通隊、拖吊車排除事故現場，目前已恢復正常行車速度。 基隆台62線萬瑞快速公路西向6公里處，22日上午7點發生6台車追撞意外。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） (中時 ) #受傷 #追撞 #車禍 #國道 #暖暖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台2線休旅車撞8旬婦人 駕駛嚴重超速遭起訴 13:102020/10/21 社會 離奇車禍 大貨車暗夜追撞無人機車燒成廢鐵 15:062020/10/21 社會 共伴豪雨來襲「周四是巔峰」 這天起低溫恐下探18度 21:242020/10/21 生活 疑因視覺死角 拖板車輾斃前方女騎士 19:172020/10/21 社會 產險業搭科技 加速車險理賠 04:102020/10/22 投資理財 沙德爾「共伴效應」今夜發威雨區再擴大 3地嚴防劇烈雨勢 18:432020/10/21 生活 台經院：電動機車 可望躍兆元產業 04:102020/10/22 產業．科技 機車半夜停快車道 貨車追撞拖行雙雙焚毀 08:272020/10/21 社會 北市死亡車禍 女騎WeMo自撞 噴飛對向遭輾斃 07:172020/10/21 社會 忘拔機車鑰匙被貼超暖小紙條 車主一看內容傻了 16:482020/10/21 生活 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 交出「銀行界劉德華」淫夫15G激戰片 副總裁夫人：不敢再看 - 社會 銀行界劉德華偷拍15.8G激戰片 遭最強老婆求償千萬 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。