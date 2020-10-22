基隆台62線萬瑞快速公路西向6公里處，22日上午7點發生6台車追撞意外，警方研判是車輛未保持安全距離，所幸無人受傷。

警方上午7點21分接獲通報，台62暖暖往大華系統6公里處發生追撞意外，內線車道一度封閉，只開放外線車道通行，因逢上班尖峰時段，造成車流回堵至暖暖交流道，所幸6台車輛僅鈑金輕微凹陷，無人受傷。

員警到場對6名駕駛實施酒測，均未有酒精反應，也在上午8點5分由交通隊、拖吊車排除事故現場，目前已恢復正常行車速度。

基隆台62線萬瑞快速公路西向6公里處，22日上午7點發生6台車追撞意外。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

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