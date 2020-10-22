新北市泰山獅王文化節將在24日上午9時30分許在泰山體育館舉辨，以「大顯獅威問鼎泰山」為主軸，由8組社會組隊伍參賽，當天除了舞獅高樁爭奪戰外，今年也特別首創以弄獅舞步結合編舞的「獅威舞」舞蹈表演。

泰山區長林泰豐表示，開場將安排泰山六所在地中、小學的學生及獅團們進場，並與現場民眾一同共舞「獅威舞」，透過傳統技藝與現代文化的結合，創作出獨特的舞蹈。

區公所表示，爭霸戰今年有8組社會組參與，包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣文揚龍獅團、鴻德醒獅傳藝坊、新竹聯豐龍獅戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、台中紘日館龍獅團、台南雄威館基隆吉獅打龍獅團，以及少年組參賽。體育館一樓另舉辦「獅在有趣─祖師鹹粥呷平安」周邊活動，透過現場體驗活動及祖師鹹粥的發放，讓前來的民眾玩得開心、吃得滿足。

顯應祖師是泰山人的精神支柱，今年顯應祖師聖誕大典遶境活動訂於11月3日在頂泰山巖和下泰山巖盛大舉行，當天安排大獅及小獅配合遶境，以及泰山大花獅也將共襄盛舉，具體呈現「舞獅獻藝、祈求平安」，為新北在地的居民們祈福保安。

(中時 )