人工智慧(AI)結合物聯網(IoT)的AIoT是現今全球重視的科技議題，為展現台灣智慧化應用的轉型商機，在經濟部工業局指導下，財團法人資訊工業策進會(資策會)參與10月21至23日在台北南港展覽1館舉辦的「2020台灣灣國際人工智慧暨物聯網展」，攜手AWS與NVIDIA，展出「HacKIDB」新創合作平臺成果，包括智慧健康照護、智慧城市及智慧製造的AIoT等主題應用，有五家新創企業，智合科技、憶象、訊力科技、翔探科技及健康聯網，共同於「智慧應用新創主題館」秀應用解方，展現臺灣AIoT頂尖實力。

在健康照護產業上，資策會地方創生服務處(創生處)與健康聯網公司成立健康照護產業生態系，以智慧醫療照護服務為核心的平臺，成立臺灣第一個遠距醫療平臺App「醫生馬上看-加載IoMT及AI的智慧遠距醫療平台」，下載APP即可進行線上看診，還可連結中心醫院，對偏鄉遠距醫療照護有保障。

不僅如此，憶象公司以自家Memorence Suite推動數據管理，標記工具，持續學習AI系統，視覺化儀表板和APP，打造交互式AI學習平臺，積極協助企業數位轉型、發展數位資產及履歷，以製造業為例，成功協助印刷電路板業者，將產線上的瑕疵未檢出率從原本的4%降低至0.1%，並降低80%的人工檢測時間。從製造業的智慧產線到醫院內的輔助醫療，從瑕疵檢測到病徵判斷，雙雙提高了效率及良率。

智合科技總經理李忠軒表示，智合科技研發的「SafeDrivR全方位駕駛安全評分預警系統」有「車子安全由內向外延伸五公尺」的隱形防護網，透過AI的技術，監控掌握駕駛行為，駕駛從出發前的檢查，到完成運輸任務後的各種行為所有的資訊都可串聯，降低事故發生機會，現已應用在國內多家知名大型貨櫃運輸業者、連鎖通路、全家便利商店、氣體化學供應鏈等超過4000輛物流車，持續守護所有用路人的安全。

訊力科技以「智慧化交通量調查分析系統」在台北重點十字路口，運用AI工具自動辨識人車流量，計算出車輛軌跡、車種、整體流量、及路口轉向交通量等交通大數據，替並以系統化整合的報表呈現，替地方政府解決不少交通壅塞問題。翔探科技提出「自動無人機監控方案」，透過無人機自動巡航，協助提升如水庫、河川等偏遠地區的區域安全與提高人員效率。

翔探科技總經理高丈淵指出，翔探科技為台灣頂尖專業無人機技術開發商之一，此次展出的「自動無人機監控方案」，是透過無人機自動巡航，協助提升如水庫、河川等偏遠地區的區域安全與提高人員效率，目前有多個相關政府單位反應高度興趣。

(工商 )