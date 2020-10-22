全球創新影像技術領導者DJI正式發佈 DJI Pocket 2，再次以獨特的設計理念及超強的研發能力革新行業認知，這是 DJI 迄今體積最小、性能最卓越、體驗最佳的消費級手持雲台相機。

全新推出的 DJI Pocket 2 依舊是唇膏般大小，在保持上一代便攜性的基礎上，具備 6,400 萬 1/1.7 英吋感測器，拍攝更清晰，視角更廣闊；擁有 DJI 獨創的四陣列麥克風矩陣拾音系統，為用戶帶來非凡的音質；能輕松實現智能跟隨、8 倍變焦、軌跡延時、全景相機等多種智慧功能，進一步提升產品性能；獨特的模組化設計構成豐富的配件生態，可拓展出更多空間及使用場景。DJI Pocket 2 全面升級的影像、音訊及配件生態，令用戶獲得前所未有的使用快感。

DJI 總裁羅鎮華表示，DJI Pocket 2 在上一代輕巧便攜的外觀基礎上，全面升級了性能，將更強大的影像系統、音訊系統及多場景拍攝體驗集成於如此精緻的產品中。相信無論是日常記錄或是創意拍攝，DJI Pocket 2 都可以成為用戶的得力工具，幫助更多人發現及捕捉生活動人之處。

DJI Pocket 2 延續上一代小巧便攜的外觀設計，遵循簡約的設計理念，產品沒有絲毫冗雜。產品尺寸為 124.7 X 38.1 X 30 毫米，重量僅為 117 克，內置 875mAh 鋰離子電池，在 1080p 解像度影片拍攝下，電池續航力可達 140分鐘。

影像方面，DJI Pocket 2 采用 DJI 先進的雲台增穩技術，單手握持亦無懼晃動，影像效果穩定流暢，無論明暗、遠近、動靜，拍什麼都拿手。搭載 1/1.7 英吋影像感測器及 20 mm 等效焦距的 f/1.8 光圈鏡頭，最高可拍攝 6400 萬像素相及 4K/60fps 影片，畫質驚豔，視角更廣闊。支援 HDR 影片，極大提升影片的亮度動態範圍。相比 Osmo Pocket，全面升級的混合對焦 2.0 技術讓 DJI Pocket 2 對焦又快又準，同時 8 倍變焦又讓拍攝者無需靠近主體，遠處美景隨手可得，畫面始終保持清晰。

DJI Pocket 2 配備觸控式螢幕，可用於預覽圖像、調整參數及切換拍攝模式等。配搭迷你搖桿，無需連接手機即可控制雲台相機，可於全向轉動與變焦之間無縫切換，為使用者提供完整且舒適的單機操作體驗。

(工商 )