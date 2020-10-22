9月份美股雖受漲多的科技股帶頭回檔，大幅下挫，富邦投信表示，著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期美國總統大選波動風險，建議投資人採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

科技股當道，2020年以來聚焦在科技股的基金商品績效領先，即便是採取多重資產布局的相關產品，也是以AI概念基金績效大幅領先。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，目前美國財政、貨幣政策措施雙管齊下，包括無限QE、降息、擴大購債，加上合計約3億美元的紓困計畫等，Fed主席鮑威爾亦呼籲持續擴大財政支出，美國總體經濟穩定向上。惟美國總統大選在即，短期恐有波動，中長期則可望隨著未來疫情趨緩，經濟可望持續向好，且金融市場資金流動性無虞，美國股市仍有上漲空間，解封後消費需求增加，加上年底假期銷售旺季即將來臨，對美股仍為正面看法。台股與美股連動性大，若有拉回整理仍是買點。

徐翊達說，由於美國對華為禁令生效，提前之備貨效應以及遠端商機與5G通訊等應用需求暢旺，時序進入消費性電子旺季以及工作天數較多等影響，台灣9月出口規模創歷年單月次高。其中電子零組件產品9月出口金額130.72億美元，續創歷年單月新高，年增率26.1％，為連續17個月正成長，累計第三季電子產品出口年增率20.4％，1~9月電子產品出口規模972.31億美元，年增率20.3％。

展望未來，徐翊達表示，時序進入年終消費旺季，智慧手機、穿戴裝置等新品登場，新冠肺炎疫情支撐遠距商機，5G通訊、高效能運算、AI、物聯網等新興應用推展以及國內半導體領導廠商之高階製程優勢，我國出口可望漸趨穩定；近期中國相關晶圓大廠陸續被美國列為黑名單，具有類似製成結構的台灣晶圓大廠存在轉單效益，潛在利多可期。

徐翊達建議，美國總統大選在即，短期難免有漲多修正或震盪整理機會，因此採取資產多元化配置來降低部分風險較為妥當，如富邦投信旗下的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金並在近期市場波動不定下，以定期定額緩步承接的方式進場布局，長線收益表現較佳。除了以AI等趨勢產業股票作為投資主軸外，輔以不同資產類別如債券或ETF等受益憑證配置，有機會在掌握長線趨勢題材下，兼顧風險平衡，是投資人在市場劇烈波動下，可以考慮做為長期核心部位配置的優質選項。

(工商 )