今年台股市場有兩大交易制度調整，逐筆交易新制已於3月上路，而10月26日即將實施「盤中零股制度」第一階段，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低投資門檻，有助於小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

不同於過去投資人買賣零股的方式，所謂的「盤中零股」，其交易時間和大盤相同，從上午九點到下午一點半，於上午九點十分起第一次撮合，接下來每三分鐘以集合競價方式撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交。

證交所曾經發布調查，台股總開戶人數中，30歲以下的投資人占比不到一成，以富邦證券為例，過去一年，30歲以下有零股交易的客戶占比為一成多，而投資定期定額ETF來看，30歲以下的客戶占比則高出一倍以上，這顯示出因為進入門檻低，年輕的股民對於定期定額的接受度較高。

因此，盤中零股交易有利小資族群進行小額投資，亦能吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與股市，促使台股投資者年輕化。

盤中零股交易新制採分階段實施，第一階段盤中零股交易將可便利小資族進行小額投資，第二階段將開放「先買後賣」當沖，以充分滿足小資族投資人的交易需求。

富邦證券提醒投資人，除專業機構投資人外，交易盤中零股限以電子交易辦理，投資人需先開立電子帳戶，建議還沒有開好電子帳戶的投資人，在新制實施前先使用券商線上開戶將電子戶開立完成。若是沒有證券帳戶者，也可以直接透過線上開戶。

而富邦證券客戶在盤中零股新制上線後，登入電子平台，先選擇要買賣的商品，輸入價格及數量，並選好盤別「盤中零股」，按送出後會看到盤中零股的提示說明，再按下確定就可送出委託單。

富邦證券表示，盤中零股交易時間是與台股大盤時間相同，從九點十分起開始第一次撮合，接下來以集合競價方式每三分鐘撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格以及數量，並揭露未成交最佳5檔申報的買賣價量資訊。

盤中零股交易僅限下ROD(指定價格的限價委託單)，限當日有效，未成交的委託不會保留到盤後零股交易。為避免價格波動劇烈，盤中零股也有瞬間價格穩定措施。至於盤中交易零股的手續費計算方式亦與大盤相同，手續費費率為千分之1.425，以富邦證券為例，網路下單手續費再打6折，另有千分之3的交易稅。

(工商 )