美國化工集團亨斯邁宣佈，其位於台灣觀音工業區的工廠已正式投入生產每年2.2萬噸的TEROL芳香族聚酯多元醇，台灣觀音工廠是亨斯邁首次在美洲地區以外生產TEROL聚酯多元醇的地區。並於今年5月份測試運行時，已成功生產首批30噸TEROL 250聚酯多元醇，亨斯邁集團表示，此次在台灣投資多元醇工廠總額達1,890萬美元，約新台幣5.5億元，觀音廠占地3,600平方米，整體廠區及產線工作鏈不僅在施工期間達到零工傷的工安標準，整體時程比預定提前一個月完工，此投資建成後將擴大亨斯邁在亞太地區的下游聚氨酯產能。

亨斯邁集團董事長、總裁兼首席執行官彼得·亨斯邁（Peter Huntsman）表示，我們用了不到18個月的時間，就在現有的組合料廠建設了一套世界一流的多元醇生產裝置，並為我們的亞太客戶成功生產出首批備受期待的聚酯多元醇產品。台灣工廠投產表明我們有能力也有機會改造和變革化工行業。亨斯邁始終致力於落實環保永續，我們注重節約能源、強調回收再利用、及保護水資源，而在台灣我們正在逐一付諸實現。我們採用創新的PET回收技術，將PET塑膠瓶轉化為聚氨酯材料，用於生產保溫製品；全球每年回收利用相當於14.4億個500毫升PET塑膠瓶，避免其進入海洋造成環境影響。我們希望藉由這次開幕與正式投產的機會與供應商、客戶和員工合作，充分發揮他們的創造力，透過亨斯邁集團的回收塑料循環再生解決方案，讓世界可永續發展。

台灣工廠是亨斯邁於全球第三座使用專有PET生產工藝的聚酯多元醇工廠，預計台灣工廠上線後，每年可消耗相當於4.4億個500毫升的PET塑膠瓶，換算總長度約可繞行地球2圈，未來客戶也可從台灣工廠直接採購TEROL聚酯多元醇。

TEROL聚酯多元醇系列是生產聚氨酯保溫體系的重要原料，聚氨酯保溫體系是市場上以R值衡量最有效的隔熱材料。用TEROL聚酯多元醇生產的保溫製品包括聚氨酯保溫板材、噴塗聚氨酯泡沫（SPF）和現場澆注應用，包括門板、車庫門、家用冰箱和商用冷櫃。

PET是世界上產量最多的塑膠之一，可用於生產紡織纖維、飲料瓶、包裝薄膜和其他工業及消費應用，亨斯邁集團專注於回收塑料循環再生解決方案，使用專有的生產工藝，將可回收的PET塑料用於生產TEROL聚酯多元醇，降低塑料被填埋，或進入河流和海洋造成環境危害。

(工商 )