美式賣場好市多Costco又見排隊夯品，網友讚這次CP值更高！一名網友表示，在賣場發現一款法式捲餅禮盒，不僅餅乾好吃，裝餅乾的鐵盒竟然還是一個音樂盒，他一看嗨翻，馬上狂掃40盒，照片曝光後引起網友暴動，跟著瘋搶一波。
這名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文「超好吃的餅乾，法國製的商品，鐵盒又是音樂盒，特別又精緻，自用送禮兩相宜」，還標記「買好買滿」，並PO出後車箱被4大箱餅乾塞滿的照片。
照片曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言「居然是音樂盒！」、「等等立馬去逛」、「這個真的好吃」、「買一盒都覺得不夠」、「真的，我買很多」、「去年買到金色跟紅色的鐵盒，今年好像只有紅色」、「很高級的感覺」。
原PO指出，這款法式捲餅音樂盒售價435元，除了餅乾好吃，還有音樂盒，不少網友回應「送禮很有派頭」、「原本是被盒子吸引，沒想到餅乾好好吃」、「去年買了2盒，今天又買」，甚至還有網友大讚「這個真的是我心目中第一名的餅乾」。
(中時新聞網)
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