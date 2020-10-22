一名在外商銀擔任副總裁、有「銀行界劉德華」之稱的林姓男子，被妻子發現電腦存有15.8G、與10名女子激戰的影片，林妻崩潰心痛之餘，對丈夫提告妨礙祕密，並告發他涉嫌乘機性交等罪。林妻向檢方交出15.8G性愛片後坦承，自己沒勇氣再看。

這名副總裁夫人去年7月發現丈夫竟有旅館牙刷等備品，懷疑丈夫出軌，卻苦無證據，直到今年初用丈夫電腦上網買口罩，赫然發現老公電腦存有容量高達15.8G的性愛片，女主角包括自己在內，至少10名女子被拍，且時間橫跨婚前到婚後，副總裁夫人驚覺不但自己成了淫片女主角，老公還偷吃多人。

此外，性愛片中有些女子疑似是遭偷拍，其中一人甚至還有神智不清的狀況，林妻決定大義滅親，除對林男提告通姦、妨害秘密，且告發林男趁機性交；民事部分她則向林男與小三、小四共同求償千萬元的精神撫慰金。

林妻今年6月前往北檢接受訊問，據ETtoday報導，她坦言「沒有勇氣再看（影片）」，更直指丈夫毫無悔意，是令她比較心痛的部分。

(中時新聞網)