社會上有許多弱勢族群需要幫助，但如果一片善心的結果是對方得寸進尺，心裡肯定不是滋味。台南一名女士日前在路邊攤買食物時，遇上一名自稱單親媽媽的女子說肚子餓，她好心說願意請客，沒想到對方竟回答「太多人請我吃這個麵，我不想吃了」讓她相當傻眼，直接拒絕幫忙。

該女子在臉書社團《爆怨2公社》發文，她中午到土魠魚焿店買午餐，突然有位婦人跟她說，「可以拜託一下嗎？我是單親媽媽，手又不方便，肚子餓，可不可以給我一些錢買東西吃？」她也相當好心地回應「好啊，你要吃什麼，我請你」，想不到該婦人竟回她「太多人請我吃這個麵了，我不想吃了」，讓原PO當場傻眼。

女子聽完後相當氣憤，於是拒絕幫忙該婦人，沒想到該婦人眼看狀況不對，馬上改口說「那吃蝦仁飯好了」讓她再次傻眼，直說「還挑勒！」許多網友看到貼文後也說，「如果遇到會挑的，就不會裡了」、「應該不是單親媽媽，只是單純想騙一頓吃的」。

有網友表示該婦人其實常在台南市街頭用一樣的手法、說詞騙取同情，甚至也會指定想吃什麼，許多人也應聲附和常在台南街頭看過她。

(中時新聞網)